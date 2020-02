Negli ultimi giorni, si è parlato tanto del futuro di Leo Messi. La possibilità di un addio al Barcellona sembrano più probabili rispetto al passato anche alla luce delle frizioni con il direttore sportivo Abidal. Il nome del campione argentino è stato accostato anche alle big del calcio italiano, oltre che al Manchester City del suo ex mentore Pep Guardiola. Sull'argomento è intervenuto anche Fabio Cannavaro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Per Fabio Cannavaro l'arrivo di Leo Messi in Italia è possibile

L'allenatore del Guangzhou Evergrande, ex campione del mondo, sembra intrigato dalla prospettiva di vedere Leo Messi in Serie A. Anche le big del nostro calcio hanno drizzato le antenne di mercato dopo le voci sempre più frequenti relative ad un possibile addio dell'argentino al Barcellona. Nella sua carriera l'ex difensore ha vestito le casacche sia dell'Inter che della Juventus, ovvero dei due club che al momento sembrano più interessati a seguire gli sviluppi legati al futuro della Pulce. Fabio Cannavaro è fiducioso su un possibile approdo in futuro di Messi nel nostro campionato, anche alla luce di fattori di tipo economico: "A me piacerebbe vederlo con un'altra maglia. E con la nuova fiscalità in Italia ci si può provare".

Inter favorita in caso di addio di Messi al Barcellona

I tifosi delle due squadre italiane si sono ovviamente scatenati. Se quelli della Juventus sognano un tandem delle meraviglie Ronaldo-Messi, quelli nerazzurri vorrebbero l'argentino per sfidare CR7 per un suggestivo replay delle tante battaglie tra Real Madrid e Barcellona. Cosa ne pensa Fabio Cannavaro? Chi tra Inter e Juventus ha più chance di sperare di ingaggiare Messi in caso di addio al Barcellona? L'ex centrale difensivo non ha dubbi: "L'Inter mi pare la meglio attrezzata per il colpaccio".