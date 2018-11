Fabian Ruiz è sempre più decisivo e incisivo nel gioco del Napoli. Il centrocampista spagnolo è il protagonista di una lunga intervista ai microfoni della radio spagnola Onda Cero, nel corso della trasmissione El Transistor e ha parlato dei suoi primi mesi con la maglia azzurra. Il numero 8 ha caricato l’ambiente e ha svelato anche un retroscena curioso riguardante il suo passaggio dal Betis Siviglia al club di Aurelio De Laurentiis la scorsa estate. Fabian Ruiz ha parlato di un avvio un po' contratto a causa di un infortunio ma pian piano sta diventando protagonista in questo nuovo Napoli: "Ho subito un infortunio che mi ha tenuto fermo tre settimane e non è stato facile inserirmi, i compagni stavano facendo molto bene. Ora sto meglio, sono felice".

Il centrocampista spagnolo ha parlato anche del rapporto con il nuovo tecnico, ovvero Carlo Ancelotti: "Come va con Ancelotti? Benissimo, un grande allenatore, tranquillo, vicino ai giocatori. Si arrabbia raramente, ma in campo sono spesso vicino alla sua zona e quando lo fa… è pericoloso". Ruiz ha fatto capire, oltre ad averlo dimostrato ampiamente in campo, di non sentire pressioni:

Pressione per essere stato pagato 30 milioni? All’inizio pensi che sei costato tanto nonostante la tua giovane età e devi dimostrare il tuo valore… Col tempo, per fortuna, ho iniziato a giocare e ora sento che la gente è al mio fianco, che mi sostiene, che si fida di me.

Il retroscena

Fabian Ruiz ha raccontato anche una curiosa rivelazione che può aver influito sul suo passaggio dal Betis al Napoli:

Davide (Ancelotti n.d.r.) era fidanzato con una ragazza di Siviglia che conobbe a Madrid, è vero, e quando le faceva visita andava allo stadio a vedere le partite del Betis e del Siviglia. In quelle occasioni mi ha visto giocare… Quando ho conosciuto la ragazza, l’ho ringraziata.

Sulla corsa scudetto

Infine arriva una battuta sulla corsa scudetto, che secondo Fabian Ruiz vede la Juventus super favorita ma il Napoli ci proverà in tutti i modi a tenerla viva fino alla fine dell'anno: