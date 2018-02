Meglio i tatuaggi che affrontare il Tottenham di Alli, Kane e Pochettino. E' il pensiero che dev'essere passato nella testa di Sean Rigg, onesto giocatore del Newport che avrebbe potuto giocare contro gli Spurs ma che alla fine ha lasciato squadra e club per intraprender una nuova carriera professionale: quella di tatuatore. Lasciando a soli due giorni dal match, il proprio allenatore in difficoltà.

Una scelta che ha già fatto parlare di sè e che ha inserito Rigg al centro di discussioni social, anche perché è arrivata a ridosso della partita contro i londinesi, in FA Cup che, come sempre attira moltissimo interesse e curiosità. E che da oggi si arricchisce di un altro aneddoto che ha già fatto storia.

Il sogno inseguito da sempre.

Addio al calcio giocato.

Sean Rigg dunque, ha lasciato il Newport trovando un comune accordo con il club per dedicarsi alla sua nuova carrierada tatuatore. Anche se il Newport giocherà una delle partite più importanti della storia del club, mercoledì sera contro il Tottenham in FA Cup, il giocatore non è tornato sui propri passi e ha deciso che era il momento giusto per andarsene.

L'ultimo tentativo del tecnico.

L’allenatore del piccolo club inglese, Michael Flynn, ha provato a convincere il 29 enne a rimanere fino al termine della stagione ma non c'è riuscito

Ho detto a Sean che volevo che rimanesse, ma ha preso la sua decisione. Ho provato a fargli cambiare idea, ma lui è un ragazzo intelligente: stava pensando al futuro e questo è il momento ideale per lui per andare a inseguire il suo sogno di diventare un tatuatore

Un replay che sa già di storia.

Rigg ha segnato due gol in 61 presenze in tutte le competizioni per gli Exiles, ma in questa stagione ha collezionato solamente 21 presenze.Il 27 gennaio non era stato coinvolto nel primo incontro con gli Spurs, quando la franchigia inglese della League Two avevano ottenuto un incredibile pareggio per 1-1. Padraig Amond li portò in vantaggio nel primo tempo prima che Harry Kane pareggiasse per giocarsi adesso il tutto per tutto nel replay di questa sera.