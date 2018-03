E' stata una autentica battaglia in campo ma alla fine i Blues ne sono usciti vincenti con le Volpi incapaci di fermare la voglia di riscatto di un Chelsea ferito e umiliato in Champions più dalla sfortuna (quattro pali) che dall'avversario di turno (Barcellona). Così, nei quarti di finale di FA Cup Antonio Conte ha riversato sulla propria squadra tutta la voglia di rivincita conquistando ai tempi supplementari le semifinali che riaprono un po' di sereno in un cielo coperto dalle nubi.

Coppa dolce, riscatto Chelsea

Non c'è sorriso o la solita grinta sul volto di Antonio Conte al 120′ ma semplicemente lo sguardo soddisfatto ma teso da chi sa che se non fosse riuscito a conquistare la semifinale di FA Cup si sarebbe aperta l'ennesima settimana di passione, tra critiche e voci di esonero. Invece, Antonio da Bari ha saputo conquistarsi un altro posto al sole nel calcio inglese facendo proseguire il cammino al suo Chelsea.

Le scelte vincenti di Conte

E lo ha fatto con le proprie scelte, come spesso accade: ha fatto esordire dal primo minuto Alvaro Morata, dopo le tante voci di un possibile contenzioso tra i due che sarebbe sfociato in panchine prolungate allo spagnolo da parte del tecnico italiano. E poi inserendo nel finale Pedro, ex Barcellona, per dare velocità e idee fresche ai suoi. Risultato? Entrambi gli spagnoli hanno segnato rendendo inutile la rete delle Foxes del solito Vardy.

La zampata di Pedro

Ai supplementari dopo i gol di Morata e Vardy malgrado la stanchezza si faccia sentire e il primo tempo dell'extra-time sembra concludersi senza scossoni, si sveglia l'ultimo entrato: Pedro. Kanté mette il pallone sulla testa dello spagnolo, che batte Schmeichel e porta il Chelsea sul 2-1 che vale la semifinale di Coppa.

Tabellino del match

Leicester – Chelsea 1-2 (dts)

Lecester (4-2-3-1): Schmeichel; Simpson (dal 106′ Diabate), Morgan, Maguire, Chilwell; Iborra (dal 106′ Silva), Ndidi; Mahrez, Iheanacho (dal 68′ Okazaki), Albrighton; Vardy.

Chelsea (3-4-2-1): Caballero; Rudiger, Christensen, Azpilicueta; Moses, Kanté, Bakayoko (dal 46′ Fabregas), Alonso; Willian (dal 92′ Pedro), Hazard; Morata (dal 105′ Giroud).

Arbitro: C. Pawson

Marcatori: 42′ Morata (C), 76′ Vardy (L), 105′ Pedro (C)

Ammoniti: 25′ Maguire (L), 45′ Bakayoko (C), 89′ Moses (C)