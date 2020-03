Ezzeldin Bahader ha stabilito un altro splendido record. Perché questo signore egiziano di 75 anni è diventato il più anziano calciatore capace di segnare un gol in un campionato professionistico. Ce l’ha fatta nel corso di una partita giocata con la sua squadra, il 6 Ottobre, che gioca nel campionato di terza divisione egiziana. E questo è il secondo primato che stabilisce Bahader, che ha festeggiato l’evento con i suoi quattro figli e i sei nipoti.

Ezzeldin Bahader è diventato il più vecchio calciatore a realizzare un gol da professionista. Questo era il suo scopo, e anche della squadra del 6 Ottobre, una squadra egiziana di terza divisione. Ci è riuscito al 90’ dell’ultima partita di campionato trasformando un calcio di rigore. La BBC ha raccontato la sua storia e lo ha anche intervistato:

Sono diventato il più vecchio a segnare in una partita ufficiale e ci sono riuscito all'ultimo minuto di partita, quando pensavo che non sarebbe successo perché ero infortunato, ma ho continuato a giocare per tutti i 90 minuti e giocherò anche la prossima gara.