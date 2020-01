Dopo il terribile scontro di gioco dello scorso novembre, quando il tackle di Son gli provocò la frattura scomposta della caviglia destra, André Gomes è tornato finalmente a vedere la luce in fondo al tunnel. Il ventiseienne centrocampista dell'Everton è infatti rientrato in gruppo e ha partecipato all'ultimo allenamento diretto da Carlo Ancelotti. A comunicarlo è stato lo stesso club di Liverpool, che sul suo profilo Twitter ha pubblicato un video della rifinitura odierna dei ‘Toffees'.

Ad 86 giorni da quella brutta serata, il portoghese ha così nuovamente provato l'emozione di tornare a giocare con i compagni prendendo parte ad una piccola fase dell'allenamento in vista del match di Premier League di sabato prossimo contro il Watford. "È una buona notizia e il suo recupero sta procedendo bene – ha dichiarato Ancelotti alla stampa inglese – Sta andando veloce, quindi spero il prima possibile che possa essere con noi perché è un giocatore fantastico".

Il recupero lampo di André Gomes

"È bello tornare con la squadra – ha invece twittato il giocatore lusitano – Questa è la prima sessione di allenamento con i ragazzi. Voglio migliorare ogni giorno per essere pronto il prima possibile". Per vedere in campo l'ex centrocampista del Barcellona, occorrerà però aspettare ancora qualche settimana. Reduce dall'intervento chirurgico e da una delicata riabilitazione, André Gomes avrà ancora bisogno di qualche allenamento prima di calcare nuovamente i campi di gioco. La prima tabella che era stata stilata dai medici, subito dopo l'operazione alla caviglia, parlava infatti di almeno sei mesi di stop: una stima che potrebbe anche essere rivista, dopo i progressi delle ultime settimane fatti dal giocatore dell'Everton.