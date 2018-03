Pagare per evitare il rischio di una condanna penale. Pagare per chiudere la vicenda e uscirne ‘alleggerito' ma pulito (o quasi). Versare al Fisco quanto dovuto, contestato e farla finita. Secondo le ultime notizie raccolte e rilanciate dai giornali spagnoli, Cristiano Ronaldo avrebbe cambiato strategia nella controversia che lo vede protagonista nella causa con l'Erario iberico per un ‘pasticciaccio brutto' di diritti d'immagine e introiti dispersi tra i mille rivoli della posta di carta. Un assegno in bianco per favorire l'archiviazione della vicenda: è così – come riportato da El Mundo – che CR7 potrebbe mettere la parola fine al tiro alla fune con l'Agenzia delle Entrate, mettendo sul tavolo una proposta di accordo economico che equivale a una specie di patteggiamento.

Un salasso per comporre la vicenda. Per la serie: ditemi quanto vi devo, sono pronto a estinguere il debito, a sanare la mia posizione corrispondendo la somma che il Fisco spagnolo riterrà congrua per chiudere il caso. Quanto dovrà sborsare il Pallone d'Oro portoghese? A giudicare dal reato contestato e dalle proporzioni economiche strettamente collegate, la somma sarà ingente. Nulla che il campione non possa permettersi ma sarà comunque un ‘salasso'.

Quanto chiede il Fisco. Allo stato dei fatti Ronaldo deve rispondere di 4 reati fiscali e di aver evaso tasse per 14.7 milioni di euro. Una situazione che ha spinto l'Agenzia a chiedere la restituzione – oltre che dei 14.7 milioni – anche di altri 11 milioni quale multa per le infrazioni commesse.

Primo tentativo di conciliazione fallito. Il quotidiano sportivo ‘As', invece, fornisce altri dettagli della vicenda giudiziaria e racconta che il primo tentativo di arrivare a un patteggiamento si sarebbe rivelato vano considerata l'evidente disparità tra domanda e offerta con CR7 che non avrebbe messo sul piatto alcun assegno in bianco limitandosi a una dichiarazione di colpevolezza e a un assegno – al massimo – di 3.8 milioni di euro archiviare la vicenda.