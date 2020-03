Anche il mondo del calcio viene coinvolto in modo diretto dal Coronavirus. Perché Evangelos Marinakis proprietario dell'Olympiacos, club che sta dominando in Grecia ed è in corsa in Europa League, e anche del Nottingham Forest, ha annunciato di essere tra i contagiati.

Il presidente di Olympiacos e Nottingham Forest ha contratto il Coronavirus

L'imprenditore greco, che possiede due club dalla grandissima storia, ha annunciato sui social media di essere risultato positivo al test per il Coronavirus. Il cinquantaduenne Marinakis, che è una delle 319 persone contagiate sul suolo inglese, su Instagram, ha rassicurato anche sulle sue condizioni che sono buone:

Il virus ha fatto visita anche a me, e mi sento obbligato a dirlo pubblicamente. Mi sento bene, ma devo prendere tutte le misure necessarie e seguirò le direttive dei medici. Consiglio a tutti coloro che sono stati contagiati di seguire le istruzioni dei dottori. Sperò di avere un recupero molto rapido.

Olympiacos-Wolverhampton a porte chiuse in Europa League

Marinakis è proprietario dell’Olympiakos dal 2010, ha un patrimonio stimato di 650 milioni di dollari, la squadre di Atene ha quasi sempre vinto il campionato con Marinakis al ponte di comando. Un paio d'anni fa fu coinvolto in un caso di partite truccate, ma poi fu assolto. L'Olympiacos è lanciatissimo anche in questa stagione, ha un ampio vantaggio in patria ed è in corsa negli ottavi di finale di Europa League. La squadra greca ha iniziato in Champions League, poi ha proseguito il suo percorso in Europa League, ha conquistato la qualificazione agli ottavi vincendo ai supplementari in casa dell'Arsenal. Ora c'è il Wolverhampton, entrambe le gare degli ottavi si giocheranno a porte chiuse, forse proprio a causa del contagio del presidente dell'Olympiacos Marinakis.