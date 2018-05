Bisogna ripartire dai giovani. Questa frase è stata detta almeno un migliaio di volte dopo la mancata qualificazione della nazionale maggiore ai Mondiali di Russia 2018. E i giovani stanno dando grandi soddisfazioni. La nazionale Under 17 si è qualificata per i quarti di finale dell’Europeo di categoria, decisivo è stato il match con Israele, sconfitto per 2-0. L’Italia si è qualificata per i quarti di finale, in cui sfiderà la Svezia, che in questa stagione è sempre presente nei destini azzurri, di grandi e piccoli.

L’Europeo Under 17 era iniziato con un bel successo sulla Svizzera (2-0, gol di Greco e Vergani), ma pochi giorni dopo a Walsall gli azzurrini hanno perso 2-1 contro l’Inghilterra, che organizza la manifestazione (non è bastato il centro di Ricciardi). Per essere tranquilli l’Italia nell’ultima giornata aveva bisogno di vincere contro Israele. E il successo è arrivato con i gol di Manu Gyabuaa e Edoardo Vergani, il centrocampista dell’Atalanta ha aperto le danze e ha sfruttato un bell’assist dell’attaccante dell’Inter, che poi ha trovato per la seconda volta in questa manifestazione gloria personale. Il successo della Svizzera sull’Inghilterra (1-0) ha regalato il primato nel girone alla squadra guidata da Nunziata, ex centrocampista di Inter e Foggia ed ex vice di Di Biagio in Under 21.

E adesso nei quarti di finale, in programma domenica 13 maggio, l’Italia se la vedrà con la Svezia. Incredibile ma vero ancora gli svedesi sulla strada degli azzurri. La nazionale scandinava è arrivata seconda dietro la Norvegia nel Gruppo B e ha buttato fuori dal torneo il Portogallo. Qualificate per i quarti di finale anche il Belgio e l’Olanda, che hanno vinto rispettivamente i Gruppi C e D. A meno di clamorose sorprese i quarti li giocheranno anche una tra Irlanda e Bosnia e una tra Germania e Spagna.