Tutto rimandato a domani. A causa del maltempo previsto nella zona occidentale del paese la gara valida per i sedicesimi di ritorno di Europa League tra Red Bull Salisburgo e Eintracht Francoforte non si disputerà. A comunicare questa decisione è lo stesso club austriaco con una nota ufficiale sul proprio sito e l'Uefa: il problema più grande sarebbero soprattutto le raffiche di vento, previste fino a 120 km/h, per la gestione dell'evento sia sportivo, ovvero per le situazioni strettamente di campo, che per la stessa sicurezza dei tifosi, visto che era previsto il tutto esaurito alla Red Bull Arena (29.000 biglietti venduti).

L'Uefa ha fissato la data del recupero per domani 28 febbraio 2020 alle ore 18:00: si ripartirà dal 4-1 per l'Eintracht della gara d'andata. Domani ci saranno i sorteggi per gli ottavi di finale, a Nyon alle ore 13:00, ed è molto probabile che nell'urna sarà presente un bussolotto con i nomi di entrambe le squadre dentro.

Il comunicato del Salisburgo

Questa la nota del club austriaco in merito alla sospensione del match: