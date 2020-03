L'emergenza Coronavirus non ferma l'Europa League. Sono andate in scena stasera le partite valide per l'andata degli ottavi di finale. I due unici match che non si sono disputati sono stati quelli con protagoniste le italiane, ovvero Inter-Getafe e Siviglia-Roma. Tutto facile per il Manchester United sul campo del LASK, con successi pesanti anche per il Basilea in casa dell'Eintracht, per il Leverkusen sul campo degli scozzesi dei Rangers, e dello Shakhtar in terra tedesca contro il Wolfsburg

Europa League, LASK-Manchester United 0-5

Nelle partite delle 19 largo successo del Manchester United sul campo del LASK. Gli austriaci sono stati regolati con un perentorio 5-0 in virtù delle reti di Ighalo, James, Mata, Greenwood e Pereira. Il nigeriano ha fatto registrare un curioso record, andando a segno in ogni match giocato da titolare con i Red Devils. Un'altra vittoria larga è stata quella del Basilea sul campo dell'Eintracht Francoforte per 3-0 (anche il match di ritorno si disputerà in terra tedesca a causa delle restrizioni in Svizzera per il Coronavirus). Si è imposto di misura sul Copenaghen il Basaksehir con un rigore nel finale. Nei match delle 21, il Leverkusen mette l'ipoteca sul passaggio del turno imponendosi 3-1 sul campo dei Rangers. Si chiudono in parità invece Olympiakos-Wolves e Wolfsburg-Shakhtar

I risultati delle partite degli ottavi di Europa League

Basaksehir-FC Copenaghen 1-0 (88′ su rig. Visca), Francoforte-Basilea 0-3 (27′ Campo, 73′ Bua, 85′ Frei), LASK-Manchester United 0-5 (28′ Ighalo, 58′ James, 82′ Mata, 90'+1 Greenwood, 90'+3 A. Pereira) , Olympiakos-Wolves 1-1 54′ (El Arabi (O), 67′ Pedro Neto (W)), Rangers-Leverkusen 1-3 (37′ su rig. Havertz (B), 67′ Aranguiz (B), 75′ Edmundson (R),88′ Bailey (B)), Wolfsburg-Shakhtar 1-2 (17′ Moraes (S), 48′ Brooks (W), 73′ Marcos Antonio (S))