Il campionato volge al termine. La Juventus di fatto è Campione d’Italia per il settimo anno consecutivo, il Napoli è ancora una volta in Champions, alla Roma basta un punto per ritornare nella competizione principale d’Europa per club, l’altro posto se lo giocano Lazio e Inter, chi resta fuori va in Europa League con la sesta e forse la settima. Per la definizioni dei posti per la seconda competizione europea determinante sarà l’esito della Coppa Italia, perché se vincesse il Milan cambierebbe e non poco lo scenario, anche per Atalanta e Fiorentina.

Innanzitutto vediamo qual è il regolamento. La quinta classificata in Serie A di diritto accede all’Europa League 2018-2019, con essa passa alla fase a gironi dell’Europa League anche la squadra che vince la Coppa Italia. Se la squadra che conquista la Coppa Italia è già tra le prime quattro, la sesta classificata accede direttamente alla fase a gironi. Mentre la settima classificata si qualifica per l’Europa League, ma deve superare due turni preliminari per arrivare fino ai gironi.

La classifica della Serie A, a due giornate dal termine, vede il Milan sesto con 60 punti. Seguono Atalanta 59, Fiorentina 57 e Sampdoria 54. La matematica assegna delle chance alla squadra di Giampaolo ma le chance reali sono davvero pochissime. Di fatto Milan, Atalanta e Fiorentina disputeranno una sorta di mini-torneo, che vedrà ben due confronti diretti Atalanta-Milan e Milan-Fiorentina e due sfide con il Cagliari protagonista, i sardi, terzultimi giocheranno prima contro la Fiorentina e poi contro l’Atalanta.

Se il Milan vincerà la Coppa Italia andrà direttamente in Europa League. Indipendentemente dal posizionamento in campionato. La coppa è il lasciapassare europeo dei rossoneri. Dunque con il Milan vincitrice della coppa, la quinta e la vincente della Tim Cup, cioè il Milan, si qualificherebbero direttamente, mentre l’altro posto sarebbe appannaggio di Atalanta o Fiorentina, che però in ogni caso dovrebbero disputare i preliminari.

Se la Juventus vincerà la Coppa Italia invece rimarrà tutto aperto. Perché chi chiuderà al sesto posto il campionato tra Milan, Atalanta e Fiorentina andrà in Europa League direttamente, mentre la settimana disputerebbe i preliminari. L’ottava invece rimarrà fuori.