La Roma rinata in campionato è pronta a sfidare il Borussia Mönchengladbach in terra tedesca per la trasferta che segna il quarto turno di Europa League. La squadra allenata da Fonseca proverà a chiudere in ogni modo il discorso qualificazione il prima possibile per riuscire poi a concentrarsi sul campionato dove è stata protagonista di una straordinaria rimonta che l'ha proiettata al terzo posto.

Sarà una partita delicata da affrontare con il massimo dell'impegno perché l'emergenza non è finita in casa romanista. Sono sempre tanti gli infortunati e gli assenti ai quali si è aggiunto in modo ufficiale oggi anche il difensore Spinazzola che resterà in Capitale senza partire per la Germania. Una decisione che Fonseca ha preso dopo aver consultato lo staff medico giallorosso.

I convocati di Fonseca: c'è Diawara

Se il difensore non è presente nella lista dei convocati di Fonseca, c'è però il rientrante Diawara in mediana. Per la Roma è questa la notizia più importante perché il centrocampista era assente dalla partita di campionato contro il Cagliari di inizio ottobre. Tra i portieri ci sono Pau Lopez, Cardinali e Mirante. Nel reparto difensivo presenti Jesus, Smalling, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi e Calafiori. A centrocampo, oltre a Diawara, anche Perotti, Veretout, Zaniolo e il ritrovato Pastore. Davanti Dzeko, Under, Kluivert e Antonucci.

Quando torna Spinazzola

Spinazzola è rimasto a casa in via precauzionale. Il terzino di Fonseca salterà la sfida contro il Borussia Mönchengladbach per un affaticamento muscolare e con lo staff medico che ha preferito non rischiarlo per preservarlo con il campionato alle porte. Il giocatore, infatti, continuerà una preparazione a parte in vista di un'altra trasferta, quella di Parma in campionato.