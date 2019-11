Vince e convince la Nazionale Italiana femminile e sotto il diluvio di Castel di Sangro, nell’ultima partita del 2019, le ragazze di Milena Bertolini battono 5 a 0 Malta conquistando il sesto successo consecutivo nelle qualificazioni a Euro 2021. Sono circa 3mila spettatori presenti allo stadio Teofilo Patini e le Azzurre nei primi 45’ hanno chiuso la pratica andando in goal per quattro volte grazie alla doppietta di Cernoia e alle reti di Sabatino e Giugliano. Nella ripresa è arrivata l'espulsione di Giugliano, che ha creato qualche grattacapo in più, ma al 91′ è arrivato il 5-0 grazie ad una grande conclusione di Greggi, che ha trovato il suo primo gol con Nazionale alla seconda presenza.

In questo modo l'Italia resta sempre in vetta alla classifica del gruppo B con tre punti di vantaggio sulla Danimarca che, però, ha una partita in meno. Le prossime gare di qualificazione si disputeranno nell’aprile del 2020, con le Azzurre che affronteranno Israele e Bosnia ma la testa delle ragazze della Bertolini è già alle ultime due decisive sfide con la Danimarca (9 giugno in casa e 22 settembre in trasferta).

La CT Bertolini: È stato un anno fantastico

Questo il commento della selezionatrice Milena Bertolini subito dopo il fischio finale:

Avevo chiesto alla squadra di chiudere bene questo 2019 che per noi e per tutto il movimento è stato un anno fantastico, le ragazze sono state molto brave anche oggi e hanno fatto vedere un bel calcio. Nel nuovo anno faremo di tutto per prenderci la qualificazione all’Europeo. Non sarà facile, ma questo gruppo ha una gran voglia di continuare a fare bene dimostrando che il nostro è un calcio di gran livello.

Tabellino di Italia-Malta

RETI: 27′ e 37′ Cernoia, 42′ Sabatino, 45′ Giugliano, 91′ Greggi.



ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bartoli (46′ Bergamaschi), Fusetti, Linari, Boattin; Rosucci, Giugliano, Galli (56′ Greggi), Cernoia; Girelli, Sabatino (67′ Tarenzi). A disp: Aprile, Piazza, Lenzini, Merlo, Marinelli, Tarenzi, Caruso, Glionna, Salvatori Rinaldi, Tucceri Cimini. Ct: Milena Bertolini.



MALTA (4-5-1): Xuereb; Flask, Zammit, Lipman, Farrugia (46′ Sciberras); Cuschieri (46′ Said), Zammit, Sultana (69′ Xuereb), Borg, Theuma; Farrugia. A disp: Borg, Mifsud, Carabott, Borg, Xuereb, Turner. Ct: Mark Antony Gatt.

ARBITRO: Eleni Antoniu (GRE), Assistenti: Chrysoula Kourompylia (GRE) e Sofia Athanasopoulou (GRE). Quarto ufficiale: Anastasia Mylopoulou (GRE).