L’Italia d’ora in poi dovrà sempre vincere. Questo ha detto Roberto Mancini al termine dell’amichevole con gli Stati Uniti. A marzo inizieranno le Qualificazioni a Euro 2020. Il sorteggio si terrà a Dublino domenica 2 dicembre. L’Italia sarà testa di serie, ma le insidie non mancano. La Uefa ha reso note le fasce e nella seconda ci sono la Germania, la Svezia e la Russia. Nella terza la Serbia.

I gironi di qualificazioni saranno 10, cinque composti da 5 squadre (in 4 di essi ci saranno le squadre che disputeranno la Final Four della Nations League), gli altri 5 saranno da 6 squadre, l’Italia quindi ha una chance su sei di essere in un gruppo da cinque squadre. Le prime due di ogni girone si qualificano direttamente, gli altri quattro posti verranno assegnati tramite i risultati della Nations League. Il sorteggio di Euro 2020 ci sarà solo a marzo del 2020.

Le fasce per il sorteggio di Euro 2020, Italia testa di serie

Uefa Nations League (4): Svizzera*, Portogallo*, Olanda*, Inghilterra*.

Prima fascia (6): Belgio, Francia, Spagna, Italia, Croazia, Polonia.

Seconda fascia (10): Germania, Islanda, Bosnia-Erzegovina*, Ucraina*, Danimarca*, Svezia*, Russia, Austria, Galles, Repubblica Ceca.

Terza fascia (10): Slovacchia, Turchia, Repubblica d’Irlanda, Irlanda del Nord, Scozia*, Norvegia*, Serbia*, Finlandia*, Bulgaria, Israele.

Quarta fascia (10): Ungheria, Romania, Grecia, Albania, Montenegro, Cipro, Estonia, Slovenia, Lituania, Georgia*.

Quinta fascia (10): Macedonia*, Kosovo*, Bielorussia*, Lussemburgo, Armenia, Azerbaijan, Kazakistan, Moldavia, Gibilterra, Isole Faroe.

Sesta fascia (5): Lettonia, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino.

*Le nazionali con l’asterisco sono certe di andare almeno agli spareggi, avendo vinto i rispettivi gironi di Nations League.

in foto: L’Europeo del 2020 inizierà all’Olimpico di Roma.

Italia, quale sarebbe il peggior girone

L’essere testa di serie ovviamente non garantisce un girone agevole. L’Italia potrebbe pescare la Germania, un po’ in disarmo ma sempre una grande del calcio mondiale, la Svezia o la Danimarca, della terza fascia occhio a Serbia e Turchia, dalla quarta da temere sono Romania e Grecia. Dell’ultima sono insidiose Kosovo e Macedonia.

Italia, quale sarebbe il miglior girone

Tra le squadre della seconda fascia non sarebbe male pescare l’Austria, il Galles, che nonostante Bale è un po’ in calo, e la Repubblica Ceca. Della terza le avversarie migliori sono Finlandia o Israele, dalla quarta invece potrebbe uscire l’Estonia, mentre dalla quinta potrebbero capitare anche Gibilterra o Far Oer.