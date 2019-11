Euro 2020 si avvicina sempre più. Oggi la Adidas ha presentato il pallone ufficiale che è stato battezzato con il nome di Uniforia. Questo nome rappresenta l'unione di due parole: unità e euforia, che devono essere due cardini, non solo per il campionato Europeo, che inizierà a Roma il 12 giugno, in campo quella sera ci sarà sicuramente l'Italia di Mancini.

Uniforia è il nome del pallone di Euro 2020

Questo pallone unisce di arte e calcio. Il design di Uniforia richiama confini che svaniscono e richiama soprattutto l'unità. Inclusione è la parola chiave. La Uefa da tempo lotta contro il razzismo, in Italia ne sappiamo qualcosa, ma anche nelle Qualificazioni a Euro 2020 ci sono stati degli episodi incresciosi. Nell'immagine pubblicata sui social si vede il pallone retto da mani di ogni colore. Comprensibile anche la scelta del termine euforia, che sarà quella di un continente intero, che vedrà partite in 12 nazioni diverse, tra giugno e luglio, si giocherà dovunque: dall'Italia alla Russia passando da Baku e finendo a Wembley. La sfera ha strisce verdi e celesti chiaro da una parte e giallo-rosa dall'altro.

I palloni ufficiali degli Europei

Uniforia è il pallone di Euro 2020 e segue Beau Jeu, quello che era stato scelto per Euro 2016, edizione che fu sorprendentemente vinta dal Portogallo di Cristiano Ronaldo che batté in finale la Francia. Sin dall'edizione del 1968 (la terza), che si disputò in Italia, l'Europeo ha un pallone ufficiale. Negli anni '70 e '80 però la Adidas utilizzò più o meno lo stesso pallone dei Mondiali, e così troviamo nell'elenco il ‘Telstar' e anche il mitico ‘Tango'. Mentre a Euro '92 ci fu l'Etrusco, una versione molto simile a quella del pallone utilizzato per Italia '90. Nel 2008 la Adidas scelse Europass, mentre nel 2012, per l'Europeo di Polonia e Ucraina, fu scelta una versione moderna del ‘Tango'.