in foto: L’Europeo del 2020 inizierà all’Olimpico di Roma.

Dopo qualche girono senza partite, tornano in campo le Nazionali. Ripartono le qualificazioni per l'Europeo 2020 e il traguardo è ormai vicino visto che si tratta delle ultime due gare dei gironi prima degli spareggi. Tra le protagoniste principali delle gare per l'accesso alla fase finale del campionato europeo di calcio 2020 c'è stata, senza dubbio, l'Italia, che ha già strappato il pass per Euro 2020 con la vittoria sulla Grecia nel settimo turno. Gli Azzurri saranno di scena in Bosnia venerdì sera alle ore 20:45 e Roberto Mancini è alla ricerca della decima vittoria consecutiva, che gli permetterebbe di superare il record di Vittorio Pozzo.

Oltre alla gara della rappresentativa azzurra in questo weekend saranno impegnate l'Inghilterra in Montenegro, la Francia che gioca in casa con la Moldavia, Spagna e Germania ospiteranno rispettivamente Malta e Bielorussia mentre il Belgio sarà di scena in Russia. I vicecampioni del mondo della Croazia giocheranno in casa con la Slovacchia.

Il programma completo

Questo è il programma completo della nona giornata di qualificazione a Euro 2020 con le indicazioni su dove seguire in tv le gare.

Giovedì 14 novembre

Turchia-Islanda, ore 18:00 (girone H)

Inghilterra-Montenegro, ore 20:45 (girone A)

Serbia-Lussemburgo, ore 20:45 (girone B)

Francia-Moldavia, ore 20:45 (girone H)

Portogallo-Lituania, ore 20:45 (girone B) su Canale 20

Repubblica Ceca-Kosovo, ore 20:45 (girone A)

Albania-Andorra, ore 20:45 (girone H)

Venerdì 15 novembre

Norvegia-Far Oer, ore 18:00 (girone F)

Armenia-Grecia, ore 18:00 (girone J)

Finlandia-Lichtenstein, ore 18:00 (girone J)

Bosnia-Italia, ore 20:45 (girone J) su Rai1

Danimarca-Gibilterra, ore 20:45 (girone D)

Romania-Svezia, ore 20:45 (girone F)

Svizzera-Georgia, ore 20:45 (girone D)

Spagna-Malta, ore 20:45 (girone F)

Sabato 16 novembre

Cipro-Scozia, ore 15:00 (girone I)

Russia-Belgio, ore 18:00 (girone I)

Azerbaigian-Galles, ore 18:00 (girone E)

San Marino-Kazakistan, ore 18:00 (girone I)

Slovenia-Lettonia, ore 18:00 (girone G)

Croazia-Slovacchia, ore 20:45 (girone E) su Canale 20

Irlanda del Nord-Olanda, ore 20:45 (girone C)

Germania-Bielorussia, ore 20:45 (girone C)

Israele-Polonia, ore 20:45 (girone G)

Austria-Macedonia del Nord, ore 20:45 (girone G)