Difficile dire basta con il calcio giocato, dopo aver collezionato tantissime presenze sui campi di calcio più prestigiosi del panorama calcistico internazionale. Lo sa bene Diego Forlan, la grande gloria uruguaiana classe 1979 che non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo e si prepara all'ennesima avventura professionale. E' ufficiale infatti l'ingaggio del centravanti da parte dei campioni di Hong Kong del Kitchee SC.

Forlan infinito, riparte dal Kitchee SC

E' stato lo stesso club di Hong Kong ha ufficializzare l'ingaggio dell'esperto centravanti. L'annuncio è arrivato sui profili social ufficiali del Kitchee SC che ha formalizzato dunque l'accordo raggiunto dando il benvenuto a Forlan. Per lui si parla di cifre importanti, che dovrebbero farne il calciatore più pagato del campionato. Nessuna indiscrezione invece sulla durata del contratto, con il Kitchee che spera di contare sull'ex Inter per dare l'assalto alla Champions asiatica che prenderà il via a febbraio

Nuova esperienza in Oriente per Forlan.

A 38 anni suonati dunque nuova sfida per Diego Forlan che era reduce da un periodo di inattività dopo aver militato in India nel Mumbai City. Un'altra dunque esperienza "particolare" per il giocatore che ha già militato nella sua carriera in Asia e in particolare in Giappone.

La lunga carriera di Forlan.

Un vero e proprio giramondo Forlan che dopo questa avventura potrebbe anche decidere di ritirarsi dal calcio giocato. Tante le maglie indossate in carriera: Independiente, Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid, Internacional, Cerezo Osaka, Penarol, Mumbay City. In passato anche un'esperienza all‘Inter nel 2011/2012 tutt'altro che fortunata con 2 gol in 18 partite.