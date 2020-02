Il Paris Saint Germain perdendo 2-1 in casa del Borussia Dortmund ha complicato il proprio cammino in Champions League, diventato lo storico obiettivo del club francese. L’ambiente non è sereno, anche a causa di una festa di compleanno che non è piaciuta ai tifosi. Il calciatore che, senz’altro, è meno felice è Mauro Icardi che dopo un grande avvio di stagione si è un po’ perso, non ha più il posto da titolare, non sa se vestirà ancora la maglia del Paris nel prossimo campionato e secondo quanto riferito da un portale francese l’ex Inter si sarebbe infuriato per l’esclusione in Champions.

Icardi furioso dopo l’esclusione in Borussia-Psg di Champions

Il portale francese ‘SoccerLink’ e poi ‘AS’ hanno scritto che martedì scorso Mauro Icardi, quando il tecnico Tuchel ha annunciato la formazione prima di Borussia Dortmund-Paris Saint Germain, è andato su tutte le furie. L’argentino pensava di essere della partita dal primo minuto e furioso avrebbe fatto volare alcune sedie presenti nello spogliatoio. Sempre quel portale sostiene poi che il bomber si sarebbe isolato e sarebbe rimasto in disparte e silenzioso ben lontano da tutto il resto della squadra.

La stagione di Icardi e il suo futuro con il Paris Saint Germain

17 gol in 19 partite, poi improvvisamente Icardi si è inceppato, pochi gol e posto fisso perso, pare anche a causa di problemi tattici. Perché come centrale d’attacco vogliono giocare sia Neymar che Mbappé. E ora anche il suo futuro è ritornato in bilico. Il Paris Saint Germain non sembra più così sicuro di tenerlo in squadra anche nella prossima stagione, per farlo dovrebbe sborsare 70 milioni di euro (la cifra per l’acquisto a titolo definitivo). Se il Paris non lo riscatta l’argentino tornerà all’Inter che non vuole più tenerlo in squadra. E chissà che non si chiuda la trattativa con la Juventus, con un anno di ritardo.