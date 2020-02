Erling Haaland è senza dubbio l'uomo copertina della settimana. Il giovane talento norvegese colpo del mercato invernale del Borussia Dortmund ha conquistato il palcoscenico della Champions grazie alla doppietta che ha permesso ai gialloneri di battere il Paris Saint Germain. Il classe 2000, che ha impreziosito il suo eccezionale score stagionale, è stato premiato come "Player of the week" della prima tornata di gare valide per l'andata degli ottavi di finale.

Erling Haaland premiato dall'Uefa come Player of the week della Champions League

Da qualche giorno a questa parla non si parla che di lui. Erling Haaland ancora una volta si è reso protagonista di una prestazione eccezionale. Il giovane bomber che il Borussia Dortmund ha acquistato poche settimane fa dal Salisburgo ha segnato una doppietta nel match dell'andata degli ottavi di Champions contro il Psg. Una prestazione super per il classe 2000 che è stato premiato come "Player of the week" dalla Uefa Champions League. Sul profilo social della competizione infatti è stato ufficializzato il prestigioso riconoscimento per un ragazzo che sembra avere le stigmate del predestinato

Erling Haaland, i numeri della sua stagione eccezionale in Champions e campionato

Non mancano dunque i rimpianti per i club italiani per non aver affondato il colpo per Erling Haaland, in tempi “non sospetti”. Il centravanti dopo la prima parte di stagione super al Salisburgo, è riuscito a fare anche meglio al Borussia senza pagare il notevole salto di qualità. 10 i gol complessivi in Champions (2 all’esordio con i gialloneri), come Robert Lewandowski. Addirittura 39 invece le marcature complessive in 29 partite giocate. Un gol ogni 46’ giocato in Champions (10 reti in 7 partite) e un gol ogni 38’ giocati in Bundesliga, dove sono arrivate 8 reti in 5 partite con la nuova squadra giallonera. Numeri impressionanti insomma con la sensazione che il bello debba ancora arrivare.