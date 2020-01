Christian Eriksen all'Inter, ci siamo: dopo una lunga trattativa, l'operazione si chiuderà nella giornata di lunedì 27 gennaio con l'arrivo in Italia del centrocampista del Tottenham per visite mediche e firma con il club nerazzurro. L'accordo definitivo tra le parti è stato raggiunto sulla base di una cifra aumentata ancora prima della definitiva stretta di mano: 20 milioni di euro, più il bonus solidarietà (corrispondente al 5% della cifra totale) e l'incasso di una futura amichevole tra i due club.

(in aggiornamento)