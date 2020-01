Christian Eriksen è ancora una volta il protagonista delle ultime notizie di calciomercato sull'Inter. La trattativa per cercare di portare a Milano già a gennaio il centrocampista danese in scadenza di contratto a giugno con il Tottenham potrebbe essere arrivata al punto di svolta. In giornata è atteso nel capoluogo lombardo un intermediario che proverà a facilitare il compito dell'agente di Eriksen che a Londra parlerà direttamente con il club inglese. Il tutto evidenziando ancora una volta la volontà del ragazzo che si è già esposto in prima persona per approdare subito alla corte dell'Inter

Eriksen all'Inter, le ultime notizie di oggi sulla trattativa di mercato col Tottenham

Quella di oggi sarà una giornata di mercato decisiva per il futuro di Christian Eriksen e il possibile trasferimento all'Inter già in questa sessione di mercato. Se l'agente del giocatore Martin Schoots arriverà a Londra per parlare con la dirigenza del club inglese, a Milano ci sarà l'intermediario dell'operazione. Secondo quanto riportato da Sky, i due saranno in costante contatto per provare a sbloccare la trattativa, convincendo il Tottenham ad ammorbidire la sua posizione assecondando anche la volontà del giocatore che si è esposto in prima persona per approdare subito all'Inter

Inter, la situazione di mercato per Eriksen con il Tottenham

Le parti sono ancora ferme sulle rispettive posizioni, con il Tottenham intenzionato a non scendere sotto i 20 milioni e l'Inter che è arrivato fino a 15. Nelle prossime ore però potrebbero arrivare delle novità soprattutto se l'operato dell'agente e dell'intermediario si rivelasse vincente per i nerazzurri. Questi ultimi aspettano alla finestra, forti dell'apertura di Eriksen che già da tempo ha detto di sì. Non è da escludere che il club nerazzurro possa fare un ulteriore sacrificio economico per cercare di avvicinarsi alle richieste degli Spurs.

Calciomercato Inter, tutte le ultime notizie sulle trattative

Nel frattempo l'Inter non è concentrata solo su Eriksen in chiave mercato. Manca solo l'annuncio ufficiale per Victor Moses, per il quale la trattativa è chiusa con il Chelsea e si attendono solo alcuni documenti dal Fenerbahce, squadra in cui il nigeriano ha militato in prestito nella prima parte di stagione. Sul fronte delle uscite sempre più vicino il sì al Napoli per Politano con Llorente che potrebbe entrare nella trattativa come contropartita. Nelle ultime ore si è parlato anche di un altro possibile scambio a sorpresa con il Napoli, ovvero Vecino-Allan.