Christian Eriksen diventerà un calciatore dell'Inter nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da Sky Sport sono quasi certe anche le cifre definitive della trattativa che porterà il danese a Milano: il club nerazzurro dovrà versare nelle casse del Tottenham 20 milioni di euro, ovvero la cifra richiesta dal club inglese, senza bonus più la percentuale di solidarietà (ovvero il 5% in più) a suo carico e il club londinese incasserà il ricavato di un’amichevole che sarà organizzata tra le due squadre con data da definire.

Il presidente del Tottenham, Levy, è riuscito ad ottenere il massimo di quel che chiedeva e ha dato il via libera definitivo all'uscita del danese dalla sua squadra. Beppe Marotta e gli intermediari di Eriksen nei giorni scorsi si erano incontrati in un ristorante di Milano per accelerare la chiusura dell'affare e così è stato. Ora si aspetta solo l'arrivo in Italia per visite mediche e la firma di Christian Eriksen: tutto l'iter dovrebbe essere sbrigato all'inizio della prossima settimana. Il danese non è nemmeno andato in panchina nella sfida di FA Cup tra Tottenham e Southampton e nella giornata di lunedì è atteso a Milano. L'operazione può dirsi praticamente conclusa.

Marotta: Arriva Eriksen? Siamo ottimisti

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha ribadito grande fiducia e ottimismo riguardo alla chiusura della trattativa con il Tottenham nell'intervista rilasciata poco prima della gara contro il Cagliari: