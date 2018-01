AC Milan ha annunciato ufficialmente la partnership pluriennale con Vwin, top brand in Asia di scommesse online. Un accordo importantissimo dal punto di vista economico che potrebbe dare un po' d'aria alle casse rossonere che rischiano di restare vuote se non dovessero arrivare i soldi provenienti dalla tanto sperata qualificazione Champions.

Accordo con epic fail.

Ciò permetterebbe ai rossoneri di avere grandissima visibilità in Asia e dintorni, anche perché l'accordo prevede l’utilizzo del brand e dell’immagine del Milan per promuovere i servizi di Vwin, una importante opportunità di visibilità sui media digitali e altre attivazioni dedicate al mercato asiatico. Ma proprio nel giorno dell'annuncio, è scappato l'epic fail: sull'immagine che rappresentava l'accordo, tra Bonucci in rossonero, simbolo del Diavolo, i marchi del Milan e di Vwin è comparso un altro logo che non c'entrava nulla: quello della Juventus.

La ‘J' di troppo.

Chissà cosa avranno pensato i vertici rossoneri quando ci si è accorti di quella ‘J' in grande stile bianco nero che rappresenta il neo logo della Juventus, campeggiare in bella mostra tra i marchi del Milan e del suo nuovo sponsor sul mercato asiatico. Di certo, nessuno avrà sorriso come è capitato sui social dove l'epic fail è divenuto immediatamente virale malgrado la pronta correzione all'errore. Lo stemma in evidenza, insieme agli altri era infatti quello della Juventus, grande rivale sportiva del Milan, che un anno fa ha chiuso con Vwin un accordo molto simile. Da allora la "J" scudettata e stilizzata che caratterizza il nuovo corso grafico del club bianconero era parte integrante dell'homepage di Vwin i cui responsabili devono aver ‘dimenticato' nella costruzione grafica dedicata al Diavolo.

Le dichiarazioni per la partnership raggiunta.

Sul sito rossonero è stato subito corretto il pasticcio e nella notizia ufficiale riportata da Casa Milan si leggono anche le dichiarazioni di soddisfazione – per l'accordo – da parte di Mr. Eric, COO di Vwin, che ha dichiarato

"Siamo entusiasti di collaborare con il Milan. Sono certo che sarà un successo per entrambi. Non vediamo l’ora di vivere assieme il futuro che ci attende.

Ha parlato anche Lorenzo Giorgetti Chief Commercial Officer del Milan