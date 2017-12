Epic Fail da parte dell'Everton che è corso subito ai ripari. I Toffees avevano messo in vendita on-line una maglia speciale, la "Everton Royal Crowd T-Shirt", che però ritraeva, seppur su sfondo blu e con il logo del club, la Kop, la curva dei tifosi del Liverpool ad Anfield. Un clamoroso errore di cui si sono accorti proprio i supporters dell'Everton avvisando la società. Che ha subito provveduto a rimuovere la maglia dalla vendita con l'immagine che, secondo i media inglesi, risale a una partita giocata ad Anfield il 28 aprile '69 fra il Liverpool di Bill Shankly e il Leeds di Don Revie, che grazie allo 0-0 finale si assicurò il titolo.

L'Everton ha rifiutato di commentare, ma si ritiene che sia furioso per l'incidente, per il quale è stata responsabile una società esterna, e ha agito per rimuovere rapidamente la maglietta. L'immagine è stata scattata durante una partita della First Division tra il Liverpool di Bill Shankly e Don Revie a Leeds, il 28 aprile 1969. Ci fu un pareggio 0-0 piuttosto noioso ad Anfield, ma un punto fu sufficiente per vedere il Leeds conquistare il titolo davanti a 53.750 tifosi.