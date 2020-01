Post-partita infuocato per Inter-Cagliari, in campo e sui social. L'arbitraggio di Manganiello ha fatto arrabbiare la panchina nerazzurra e i tifosi. Nonostante l'invito di Handanovic a fare mea culpa piuttosto che puntare il dito contro le scelte del direttore di gara, non sono mancate le prese di posizioni forti. Ha fatto molto discutere un tweet di Enrico Ruggeri, popolare cantautore, scrittore e conduttore televisivo che ha alimentato le polemiche.

Inter-Cagliari, il tweet polemico contro gli arbitri di Enrico Ruggeri

Subito dopo il fischio finale di Inter-Cagliari come spesso accade la polemica si è spostata dal campo ai social. L'arbitraggio di Manganiello è stato oggetto di critiche da parte di molti tifosi nerazzurri ai quali non è piaciuta la gestione della gara. Nel mirino soprattutto il rosso a Lautaro Martinez per un doppio giallo per proteste. Non sono mancate anche le prese di posizione di tifosi celebri. Ha sollevato un polverone il tweet del famoso cantautore Enrico Ruggeri, noto sostenitore nerazzurro. Il classe 1957 ha cinguettato: "Nell'era post-var gli scudetti te li fanno perdere così". Parole che inevitabilmente hanno gettato benzina sul fuoco, con una pioggia di risposte.

Polemiche a non finire per Inter-Cagliari

La polemica dunque è servita. D'altronde anche l'Inter ha dimostrato pubblicamente di non aver gradito l'arbitraggio di Manganiello. Se Conte ha preferito non parlare, lasciando subito lo stadio dopo la partita, il suo storico collaboratore Stellini ha parlato di "Arbitri non tranquilli ultimamente con l'Inter". Un clima dunque molto caldo, nonostante il tentativo di capitan Handanovic di non accendere ulteriormente gli animi. Nel frattempo si attende il verdetto del giudice sportivo, che sulla base del referto dell'arbitro potrebbe stangare Lautaro Martinez, ma anche Antonio Conte per le proteste nel finale.