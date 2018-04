Un brutto colpo per l’Empoli che in questo lungo rush finale non potrà disporre dell’attaccante Alejandro Rodriguez che nel corso del match con il Foggia ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore. Per l’ex attaccante del Cesena, che nelle ultime settimane era stato decisivo in più di un’occasione, la stagione è finita. Andreazzoli, che ha un eccellente margine su Frosinone e Palermo, comunque in attacco dispone di due eccellenti bomber Caputo e Donnarumma, la miglior coppia di tutta la Serie B.

L’infortunio di Rodriguez con il Foggia

Nel giorno di Pasquetta l’Empoli ha recuperato il match di campionato con il Foggia. La squadra di Andreazzoli ha vinto per 3-0 ed ha iniziato ufficialmente la sua fuga verso la Serie A. Nel corso di quel match però si è infortunato Alejandro Rodriguez, che aveva segnato allo ‘Zaccheria’. Il giocatore sudamericano ha subito un serio infortunio al ginocchio, questo il comunicato del club:

L’Empoli FC comunica che gli accertamenti eseguiti all’atleta Alejandro Rodriguez, in seguito al trauma subito al ginocchio destro nel corso della gara contro il Foggia, hanno evidenziato una lesione al legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a visita ortopedica per valutare la stabilizzazione chirurgica della lesione.

Empoli verso la Serie A

Dopo il cambio d’allenatore l’Empoli ha cambiato marcia e con Andreazzoli non solo ha vinto quasi sempre, ma lo ha fatto giocando in modo splendido e segnando tantissimi gol. La classifica è eccezionale. L’Empoli ha 66 punti e ne ha ben otto di vantaggio sul Frosinone, secondo, e nove sul Palermo, terzo. Mentre sono lontane tredici lunghezze le squadre che occupano il quarto posto, Bari e Parma. Senza Rodriguez, autore di quattro gol nelle ultime partite, Andreazzoli punterà nuovamente sul tandem formato da Caputo e Donnarumma, che hanno realizzato complessivamente 40 gol.