Non ci sono buone notizie per l'Empoli che domenica sera ha impattato a reti inviolate con il Chievo al Bentegodi. Un pareggio che ha smosso la classifica di una neopromossa che dovrà sudare moltissimo per raggiungere una dignitosa salvezza a fine anno. Per i toscani piove sul bagnato visto che dovranno fare a meno per qualche tempo dell'esterno difensivo Antonelli che si è lesionato al bicipite femorale.

Almeno un mese di fermo. La notizia è stata confermata quest'oggi dopo i conseguenti e doverosi esami strumentali cui si è sottoposto il giocatore. Antonelli era uscito dal campo claudicante dopo solo pochi minuti, sostituito da Pasqual. Per lui si sperava ci fosse solamente una contrattura e invece la diagnosi è stata più che chiara: adesso quattro settimane di infermeria forzata.

Stop dopo tre gare da titolare. L'ex Milan ha iniziato così la sua avventura stagionale nel peggiore dei modi. Un vero peccato per il classe 1987, che aveva giocato da titolare le prime tre partite di campionato in maniera soddisfacente, dopo l'ultima stagione vissuta tra panchina e l'infermeria di Milanello. Poi, l'infortunio contro il Chievo e adesso l'obbligato recupero.

Il comunicato della società. Un infortunio la cui entità è stata confermata quest'oggi dalla stessa società toscana. Questo il comunicato emesso al riguardo dalla società toscana. "L´Empoli FC comunica che l´atleta Luca Antonelli, uscito durante la gara di ieri per un problema muscolare ai flessori della coscia destra, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione distrattiva di secondo grado al muscolo bicipite femorale. Sono già iniziate le terapie del caso".

Passo in avanti. Per il tecnico Andreazzoli, comunque, la pausa arriva opportuna. Antonelli potrà recuperare senza che l'Empoli debba disputare per una settimana altri match, riuscendo forse a ridurre la propria assenza ad un paio di gare. Per la neo promossa, ogni elemento è fondamentale e l'epserienza del terzino ex Milan più di altri: "Con Chievo meritavamo di più, peccato per il VAR: Ma sono convinto che sia stato un passo avanti da parte di tutta la squadra".