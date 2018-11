L'avventura di Aurelio Andreazzoli sulla panchina dell'Empoli si è conclusa venerdì sera a Napoli. La pesante sconfitta rimediata dai toscani al San Paolo (5-1) e la situazione di classifica delicata hanno spinto la società a prendere la decisione più drastica: l'ex tecnico della Roma è stato esonerato. Una sola vittoria (alla prima giornata contro il Cagliari), 3 pareggi e 7 sconfitte sono il trend di risultati negativi che hanno condannato il tecnico. Ecco il comunicato ufficiale della società empolese:

L´Empoli FC rende noto di aver sollevato dall´incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Aurelio Andreazzoli ed i suoi collaboratori Giacomo Lazzini e Andrea Aliboni. A mister Andreazzoli, protagonista con i nostri colori della splendida cavalcata che nella stagione passata ha permesso al club di tornare a calcare il palcoscenico della massima serie, vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto. Al contempo Empoli FC augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale.

Beppe Iachini torna in Serie A

Secondo Sky Sport 24 sarà Giuseppe Iachini il nuovo tecnico dell'Empoli. L'ex allenatore di Sampdoria, Siena, Sassuolo ha grande esperienza in Serie A ed è addirittura richiesto dalla federazione greca che gli ha proposto il ruolo di selezionatore della nazionale. Sarà lui a raccogliere il testimone per tentare l'impresa salvezza. L'ultima esperienza di Iachini nel massimo campionato italiano risale ad un anno fa, quando guidò il Sassuolo verso una salvezza abbastanza tranquilla. Un risultato, però, che la società non ritenne sufficiente per meritare la riconferma da parte della società che scelse Roberto De Zerbi (ex Benevento).

La terza panchina salta

Restare in Serie A è quasi una missione impossibile per l'Empoli, terzultino a quota 6 punti e a – 3 da Bologna e Udinese. Anche emiliani e bianconeri friulani sono messi male e reduci da due sconfitte: i felsinei in casa contro l'Atalanta, la squadra di Velazquez è stata beffata dal Milan al 97°. Con l'addio di Aurelio Andreazzoli all'Empoli arriva il terzo cambio in panchina dall'inizio del campionato dopo gli avvicendamenti al Genoa (Juric per Ballardini, con lo stesso Juric tornato pesantemente in discussione) e al Chievo Verona (licenziato D'Anna, incarico affidato a Ventura).