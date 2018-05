Unai Emery, un po’ a sorpresa, è stato scelto dai dirigenti dell’Arsenal come successore di Arsène Wenger, che ha chiuso pochi giorni fa un’avventura lunga ventidue anni. Sembrava fatta per Arteta, ex centrocampista Gunners e vice di Guardiola al City, ma i Gunners hanno virato sul tecnico spagnolo e sono a un passo dalla chiusura definitiva della trattativa. La notizia è importante e riguarda anche il Napoli, perché l’ex tecnico del Paris Saint Germain era nell’elenco dei possibili sostituti di Sarri, che sembra vicino all’addio e potrebbe firmare per lo Zenit.

Un autentico colpo di scena per la panchina dell’Arsenal. Mikel Arteta, dopo aver avuto il benestare di Pep Guardiola, che a lungo aveva cercato di trattenerlo come suo vice, sembrava ponto a insediarsi e forse si è sentito vicinissimo alla panchina che era stata di Wenger. Ma Arteta è stato beffato da Emery, che dopo aver incontrato sabato scorso i dirigenti del club bianco-rosso è stato contattato nuovamente ed è stato di fatto convocato per la firma del contratto. Manca solo l’ufficialità, e forse mancano ancora un paio di dettagli da limare, soprattutto va definita la durata del contratto.

Secondo i media inglesi i dirigenti dei Gunners hanno scelto l’ex Paris perché volevano un tecnico esperto. L’Arsenal è una squadra ricca di talenti, potrà rinforzarsi sul mercato, ma ha bisogno di una guida solida. E Unai Emery ha dato evidentemente maggiori certezze. D’altronde il tecnico spagnolo ha un curriculum eccezionale. Negli ultimi due anni ha guidato il Paris Saint Germain con cui ha vinto sette trofei (1 Ligue 1, 2 Coppe di Francia, 2 Coppe di Lega e 2 Supercoppe di Francia), anche se in Champions è uscito sempre agli ottavi. Mentre con il Siviglia conquistò per tre anni di fila l’Europa League. Adesso Emery avrà la possibilità di confrontarsi nel miglior campionato al mondo.