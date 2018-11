Doveva essere una settimana particolarmente tranquilla e invece anche durante la pausa per le nazionali, per il Milan si è trattato di un periodo altamente negativo. Perché l'emergenza infortuni è continuata imperterrita con il centrocampista Calhanoglu che si è fermato per un problema ad un piede. L'ennesimo contrattempo per Gattuso che è condannato a gestire la situazione dovendo far fronte a una costante: l'infermeria piena.

Dopo i tanti ko recenti che hanno limitato la rosa a disposizione del tecnico rossonero, come i forfait di Caldara, Bonaventura, Romagnoli, Musacchio, adesso è arrivata oggi la notizia di un nuovo stop in casa milanista: Hakan Calhanoglu.

Nuovo infortunio in nazionale

Il numero 10 del Milan era in ritiro con la Nazionale turca per preparare l'amichevole contro l'Ucraina di martedì sera ma il giocatore rossonero ha dovuto lasciare il ritiro. Il problema? Il riacutizzarsi di un dolore al piede che sembrava scomparso ed invece si è ripresentato. Non è chiaro se la scelta fosse concordata con il club o se sia stata una ricaduta, fatto sta che in questi giorni si passerà a controlli e verifiche più specifiche.

Emergenza Milan

L'ex del Bayer Leverkusen sta già tornando a Casa Milan per curare il problema che lo affligge sin dal derby contro l'Inter e che ne aveva condizionato disponibilità e rendimento. Adesso bisognerà attendere il responso da parte dei medici, uno staff già al lavoro per capire l'entità del danno. Se non fosse disponibile neanche lui, Gattuso avrebbe gli uomini contati in vista della sfida contro la Lazio che vale una fetta d'Europa.

Contro la Lazio, punti da Champions

Contro i capitolini, al ritorno del campionato, il Milan proverà a ridurre il gap che lo distanzia dalle prime posizioni dalla Zona Champions League, la stessa persa l'anno scorso cammin facendo. Tre punti contro la Lazio significherebbero infatti un balzo in avanti verso il minimo traguardo stagionale.