L'emergenza Coronavirus sui campionati di Serie A e di Serie B. Contestualmente alla comunicazione sulle date dei recuperi delle gare rinviate, la Lega Calcio ha reso noto anche il quadro delle partite che nei due maggiori campionati verranno disputate a porte aperte e a porte chiuse. L'attenzione era tutta puntata su Juventus-Inter e in particolare sulla possibilità che venisse addirittura posticipata di un giorno per consentire l'afflusso di pubblico. Ipotesi tramontata del tutto prima nel vertice istituzionale e poi per effetto della nota ufficiale da parte della Lega.

Serie A, dove si gioca a porte aperte e a porte chiuse

Ecco il quadro delle gare che tra massimo campionato e serie "cadetta" si disputeranno con o senza spettatori. Un caso a parte è quello relativo al posticipo in programma lunedì sera al Ferraris di Genova. Il decreto del Governo è valido fino a domenica 1 marzo e non vi sono restrizioni o motivi ostativi alla disputa del match a porte aperte.

Nessuna restrizione per 5 incontri

Lazio-Bologna, sabato 29 febbraio, ore 15 – Olimpico

Napoli-Torino, sabato 29 febbraio, ore 20.45 – San Paolo

Lecce-Atalanta, domenica 1° marzo, ore 15 – Via del Mare

Cagliari-Roma, domenica 1° marzo, ore 18 – Sardegna Arena

Sampdoria-Verona, lunedì 2 marzo, ore 20.45 – Ferraris

Il big match scudetto senza spettatori

Juventus-Inter, domenica 1° marzo, ore 20.45 – Allianz Stadium

Udinese-Fiorentina, sabato 29 febbraio, ore 18 – Dacia Arena

Milan-Genoa, domenica 1° marzo, ore 12.30 – San Siro

Parma-Spal, domenica 1° marzo, ore 15 – Tardini

Sassuolo-Brescia, domenica 1° marzo, ore 15 – Mapei Stadium

Serie B, dove si gioca a porte aperte e a porte chiuse

Lombardia, Veneto e Liguria: sono localizzate in queste 3 Regioni le partite che – secondo le prescrizioni delle autorità e recepite dalla Lega di B – si giocheranno a porte chiuse a causa della situazione di emergenza nazionale. Ecco quali sono nel dettaglio.

Quattro partite a porte chiuse

Entella-Crotone, venerdì 28 febbraio, ore 21 – Chiavari

Venezia-Cosenza, sabato 29 febbraio, ore 15 – Penzo

Cittadella-Cremonese, sabato 29 febbraio, ore 15 – Tombolato

Chievo-Livorno, sabato 29 febbraio, ore 18 – Bentegodi

Nessuna restrizione per la capolista Benevento

Pisa-Perugia, sabato 29 febbraio, ore 15 – Arena Garibaldi

Empoli-Pordenone, sabato 29 febbraio, ore 15 – Castellani

Benevento-Spezia, sabato 29 febbraio, ore 15 – Vigorito

Juve Stabia-Trapani, sabato 29 febbraio, ore 15 – Menti

Frosinone-Salernitana, sabato 29 febbraio, ore 18 – Stirpe

Pescara-Ascoli, domenica 1° marzo, ore 21 – Adriatico