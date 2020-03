Emergenza Coronavirus, perché la Serie B gioca e la Serie A no?

In Serie B è stata rinviata una sola partita finora a causa dell’emergenza Coronavirus, per il resto il campionato non ha subito particolari scossoni con i vertici del torneo che, adeguando le scelte alle disposizioni del Governo, hanno garantito la regolarità delle partite autorizzandone la disputa a porte chiuse. Compresa Ascoli-Chievo, inizialmente sospesa per l’ordinanza della Regione Marche.