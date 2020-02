La situazione di emergenza nazionale per il Coronavirus (qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale) ha portato al rinvio di alcune gare di campionato in Serie A. Alle quattro della 25sima giornata non disputate (Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma, Inter-Sampdoria) se n'è aggiunta anche un'altra in calendario per il prossimo turno. È Udinese-Fiorentina, come annunciato dalla Regione Friuli in virtù della situazione contingente.

Mentre la Lega Calcio, la Federazione e il Governo cercano una soluzione (contestualmente alla riflessione sulle date dei possibili recuperi) il calendario degli eventi propone le sfide di Champions ed Europa League. Cosa accadrà in questo caso? Due le partite sotto i riflettori della Uefa e delle Istituzioni: Napoli-Barcellona e Inter-Ludogorets.

Nessun rischio per Napoli-Barcellona . L'andata degli ottavi di finale di Champions è in programma allo stadio San Paolo martedì, 25 febbraio, alle 21. Si gioca regolarmente e non è prevista alcuna chiusura dell'impianto al pubblico. Il Barcellona arriva nella giornata di lunedì in Italia: l'organizzazione della trasferta in Italia è stata scandita anche dalle raccomandazioni sulla profilassi sanitaria da seguire in previsione del viaggio in un Paese condizionato in questo periodo dall'emergenza sanitaria. I calciatori spagnoli verranno visitati (misureranno la temperatura) al momento dell'arrivo seguendo le disposizioni del caso.

Inter-Ludogorets, la decisione della Uefa. Differente la posizione dell'Inter e dello stadio di San Siro. Il rinvio della gara di campionato contro la Sampdoria ha alimentato le perplessità da parte del Ludogorets che ha chiesto informazioni alla Uefa. La partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League si giocherà regolarmente l'impianto resterà chiuso al pubblico.

E la Juventus? Nessun problema per la formazione bianconera che – da calendario – è impegnata in trasferta in Francia (mercoledì 26 febbraio). La squadra di Sarri giocherà l'andata degli ottavi di finale a Lione. Non ci sono preclusioni né limitazioni al riguardo.