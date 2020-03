Il campionato di Serie C si ferma a causa dell'emergenza Coronavirus (qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale su cosa sta accadendo). Un comunicato della Lega Pro ufficializza la sospensione per la prossima giornata in calendario (sabato 7 e domenica 8 marzo, undicesima di ritorno) dei gironi A e B. Rinviata anche la finale di Coppa Italia di Serie C tra Juventus Under 23 e Ternana, anche questo un atto inevitabile alla luce di quanto accaduto nelle ultime settimane.

Il comunicato della Lega Pro sulla sospensione

Nella nota pubblicata sul sito viene fatto espresso riferimento alla situazione nazionale, alla necessità di tutelare anzitutto la salute pubblica e degli atleti e al decreto che ha chiuso gli stadi.

Visto il DPCM del 1° marzo 2020 e preso atto delle comunicazioni delle autorità competenti – si legge nella nota -, al fine di garantire l’equilibrio e la regolarità della competizione, la Lega Pro, dispone il rinvio delle seguenti gare: Albinoleffe – Olbia; Arezzo – Pro Vercelli; Como – Carrarese; Gozzano – Monza; Juventus U23 – Lecco; Novara – Renate; Percolettese – Giana Erminio; Pianese – Robur Siena; Pistoiese – Alessandria; Pro Patria – Pontedera. Il rinvio integrale della giornata per i due gironi è dettata dalla necessità di garantire l’equilibrio e la regolarità della competizione, pur sempre nella consapevolezza che stiamo vivendo un’emergenza di carattere internazionale.

Fissati date dei recuperi e finale di Coppa Italia

Già stabilite anche le date dei recuperi per completare il mosaico: l'11 e il 18 marzo, il 1° e il 15 aprile sono i giorni prefissati per giocare le gare saltate di recente (al netto di nuove e ulteriori prescrizioni). La finale di Coppa Italia di Serie C Juventus Under 23-Ternana si giocherà invece nel periodo compreso tra l'8 e il 22 aprile.