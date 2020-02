Roma-Lecce, partita della venticinquesima giornata di Serie A, si gioca regolarmente alle ore 18 allo stadio Olimpico. Gli ultimi aggiornamenti sulle news rilanciate da Sky Sport fugano ogni dubbio alimentato dalle decisioni prese ieri (con lo stop a Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria) e oggi (annullata anche Torino-Parma). Nessuna preclusione al riguardo né da parte della autorità istituzionali (alla luce dell'emergenza Coronavirus, qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale) né per quanto riguarda le condizioni del prato nonostante le sollecitazioni per gli eventi agonistici quali Europa League (giovedì scorso la squadra di Fonseca ha battuto il Gent 1-0) e il Sei Nazioni di rugby (Italia-Scozia). Previsti circa 40 mila tifosi, tra cui anche 3 mila sostenitori pugliesi in viaggio verso la Capitale per assistere al match di campionato.

In Serie A in campo solo Genoa-Lazio e Roma-Lecce

La sfida tra capitolini e giallorossi sarà la seconda di questa domenica di calcio (dopo Genoa-Lazio 1-3) decimata dai provvedimenti presi dopo il decreto del Governo italiano che hanno avuto ripercussioni su tutta l'attività sportiva, in particolare quella localizzata nelle regioni di Lombardia e Veneto, laddove i focolai di contagio e i casi di morte per il morbo (l'uno a Milano e l'altro a Padova) hanno alimentato paura e concentrato l'attenzione del piano di profilassi sanitaria.

Le partite rinviate in Serie C per mercoledì 26 febbraio

Oltre alla decisione su Torino-Parma, nella giornata odierna è arrivata anche quella su altri 5 incontri di Serie C previsti per mercoledì 26. Ad annunciarla è stata la Lega Pro in un comunicato pubblicato sui propri account ufficiali.