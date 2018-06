A Roma Mohamed Salah ha lasciato tanti rimpianti (da parte dei tifosi giallorossi che lo avrebbero voluto ancora nella Capitale) e qualche buon amico. Tra questi, l'ex compagno di squadra Stefan El Shaarawy di origini egiziane. L'ex milanista ha pubblicato su Instagram un bel messaggio d'incoraggiamento nei confronti dell'ex compagno di squadra prima protagonista con la maglia del Liverpool e adesso al Mondiale con l'Egitto di Cuper. Contro l'Uruguay è rimasto in panchina nonostante fosse recuperato dall'infortunio alla spalla subito in finale di Champions e tutti attendevano che giocasse almeno una ventina di minuti contro la Celeste. Nel giorno del suo 26° compleanno al Faraone è toccato ingoiare un boccone amaro: il gol di Gimenez nel recupero è stato come ricevere un cazzotto nello stomaco e l'espressione di Salah era emblematica.

Hai trascinato una squadra e una nazione intera fino a qui quando tutto sembrava ormai compromesso – si legge nel messaggio pubblicato su Instagram da El Shaarawy -. Hai disputato la stagione più bella della tua carriera sfiorando un’impresa epica. Non hai neanche avuto la possibilità di giocartela fino in fondo rischiando anche di saltare il Mondiale. Ma non poteva finire così. Oggi ci sei perché te lo meriti. Perché sei l’esempio di chi vuol raggiungere i propri obiettivi confidando nel sacrificio e nello stile di vita. È l’inizio del tuo Mondiale nel giorno del tuo compleanno. Hai l’appoggio non solo di tutto l’Egitto ma di milioni di persone che sei riuscito a emozionare con le tue giocate e la tua umiltà che ti ha sempre contraddistinto. Ti faccio il mio più grosso in bocca al lupo per questo evento e i miei più sinceri auguri. Ti voglio bene amico mio.

A post shared by Stephan El Shaarawy (@stewel92) on Jun 15, 2018 at 4:47am PDT

Nainggolan e il botta e risposta in calce al post di El Shaarawy

Tra i commento al messaggio di El Shaarawy ce n'è stato anche uno molto particolare… lo ha scritto Radja Nainggolan, che nei giorni scorsi aveva augurato buona fortuna all'ex compagno di squadra, Salah. Il ninja non s'è lasciato sfuggire l'occasione di rivolgere uno sfotto' all'altro Faraone, quello rimasto alla Roma, colpevole di aver commesso un piccolo refuso… "Ricorda che tu sei italiano", ha scritto il belga. "Mamma mia Radja pure qua, stai sereno!”, la replica dell'ex milanista.