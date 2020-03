L'ex centrocampista della Juventus, Albin Ekdal (attualmente in forza alla Sampdoria), ha voluto tranquillizzare tutti i propri tifosi e quanti gli hanno inviato messaggi di incoraggiamento dopo aver appreso la notizia della positività del calciatore al Coronavirus. La diffusione del contagio a livello internazionale ha portato l'Organizzazione Mondiale della Sanità a definire pandemia l'evoluzione del morbo. In Italia emergono i primi casi anche nel mondo del calcio

Ringrazio tutti perché vi siete preoccupati per me – ha ammesso il calciatore nel messaggio pubblicato sul proprio account di Twitter -. Mi sento già molto meglio dopo un giorno di riposo. Spero che tutti prendano sul serio questa malattia. Se senti i minimi sintomi, resta a casa.

Dopo Daniele Rugani della Juventus, tra la giornata di giovedì e quella odierna nel registro dei casi sono finiti anche altri sei calciatori. Cinque di questi si sono verificati nella Sampdoria: a Manolo Gabbiadini e Albin Ekdal si sono aggiunti Omar Colley, Antonino La Gumina e Morten Thorsby. In un comunicato ufficiale il club blucerchiato ha annunciato la positività al Covid-19 anche di un membro dello staff medico, si tratta del dottor Amedeo Baldari. Ultimo nome in ordine di tempo è stato Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina.

Tutti, per fortuna, sono asintomatici e non mostrano segnali preoccupanti (come confermato da loro stessi nei messaggi pubblicati sui social network). Viola, liguri, Inter e Juventus sono quattro delle formazioni di Serie A che, a scopo precauzionale, stanno osservando un periodo di quarantena. E mentre la Lega di categoria auspica di poter concludere il campionato – ipotesi comune anche ad altre Federazioni, con la Uefa che potrebbe decidere di spostare Euro 2020 di un anno – resta sempre più incerta l'evoluzione della situazione tanto in Italia quanto in Europa.