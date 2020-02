L'Eintracht Francoforte è la squadra che completa il tabellone degli ottavi di finale dell'Europa League. La formazione tedesca ha pareggiato in casa del Salisburgo, grazie alla doppietta dell'ex Milan André Silva, nel recupero della sfida non disputata ieri a causa del vento forte. Alla luce del 4-1 dell'andata le "aquile" volano al turno successivo, dove alla luce del sorteggio tenutosi stamane, affronteranno il Salisburgo.

André Silva trascina l'Eintracht Francoforte agli ottavi di finale di Europa League

Nel recupero del match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League non disputato ieri a causa del forte vento, l'Eintracht Francoforte ha pareggiato 2-2 in casa del Salisburgo. La squadra di Hutter forte del 4-1 dell'andata, ha strappato dunque il pass per gli ottavi di finale della seconda competizione continentale, dove troverà il Basilea. Gli austriaci hanno provato in tutti i modi a tornare in gioco per il discorso qualificazione ma hanno dovuto fare i conti con un super André Silva autore di una doppietta.

André Silva protagonista con la maglia dell'Eintracht

Il portoghese ex Milan prima ha risposto ad Ulmer e poi dopo il nuovo vantaggio dei padroni di casa firmato Onguené, ha calato il bis nel finale. André Silva dunque protagonista all’Eintracht dopo il flop a Milan e Siviglia. Il portoghese arrivato in Germania nella scorsa estate in uno scambio di prestiti con Ante Rebic, si sta ben disimpegnando. Solo 9 i gol messi a segno finora dall’ex Porto, che potrebbe diventare ancor più decisivo in questo finale di stagione. Un rendimento importante per il classe 1995, che sta trovando quella continuità di prestazioni mancatagli nelle ultime stagioni