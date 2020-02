Edin Dzeko ha preso per mano la Roma. Prestazione super per il capitano bosniaco nel match vinto contro il Lecce con il risultato di 4-0. Un assist e un gol per il bomber che al momento dell'uscita dal campo ha raccolto l'ovazione dell'Olimpico. Una serata dunque speciale per il classe 1986 che ha raggiunto quota 102 reti con la casacca della formazione capitolina, raggiungendo dunque Vincenzo Montella nella speciale classifica dei migliori marcatori della storia della Roma.

Dzeko, gol in Roma-Lecce per eguagliare Montella a quota 102 reti nella classifica dei migliori marcatori

In Roma-Lecce, Edin Dzeko ha segnato il gol numero 16 della sua stagione. Un risultato importante anche in considerazione della speciale classifica dei migliori marcatori della storia del club capitolino. Il bomber bosniaco infatti ha raggiunto quota 102 gol, eguagliando Vincenzo Montella. Ora il capitano della formazione Fonseca potrà sfruttare la restante parte della stagione per avvicinarsi al podio. Irraggiungibile Totti, con 307 gol, alle sue spalle ci sono Pruzzo (138), Amadei (111), Volk (106) e Manfredini (104). Dzeko scalpita e spera in 14 partite di avvicinarsi ad Amadei.