Edgar Davids cuore Juventus. L'ex centrocampista bianconero è tornato a parlare del suo vecchio club con cui ha vinto tutto. E lo ha eletto quale squadra più forte dell'attuale serie A, facendo un ulteriore sgarbo al Napoli, capolista. Malgrado i partenopei abbiano dimostrato fino a questo momento di valere la Juventus e di esserne superiori – almeno in classifica e nel gioco – per l'olandese la vera favorita per la vittoria finale resta comunque la società bianconera.

Più Juve che Napoli.

L'ex centrocampista di Milan, Inter e Juventus, oggi imprenditore di moda, Edgar Davids, a margine di un evento a ‘Pitti bimbo 2018' in corso a Firenze ha ribadito il proprio concetto sulla forza bianconera malgrado oggi la classifica dica il contrario: che il Napoli è migliore.

Penso lo scudetto lo vincerà la Juve perchè ha esperienza e una rosa più ampia. Il Napoli a volte gioca benissimo, ho visto alcune partite e sono rimasto stupito, ma ci sono anche altre squadre che giocano bene, mi auguro sia un campionato appassionante fino alla fine

Il tabù Champions.

Le certezze di scudetto però scemano anche nel cuore e nelle speranze di Davids che sul piano internazionale ammette un gap tra le formazioni italiane e quelle estere di certo maggiormente equipaggiate nella sfida di Champions League

"Non so che strada possa fare la Juve in Champions League pero' quando arrivi in finale dimostri che sei una squadra forte. Ogni tanto serve fortuna. Quando giochi contro il Barcellona, che è' una formazione strepitosa o il Real Madrid, che è campione del Mondo per club e ha una squadra piena di giocatori forti, è sempre difficile, ma devi avere sempre fede".

Milan, la speranza è il riscatto.

Davids ha poi parlato del momento in casa Milan altra società in cui ha militato e a cui è rimasto legato con ottimi rapporti con il club rossonero. Oggi in difficoltà, sia nella gestione delle finanze sia soprattutto nei risultati del campo

"Spero che il futuro del Milan sia bello . Tante volte tutti pensano che basti acquistare un paio di giocatori, in realtà serve creare una struttura. Poi serve del tempo per far lavorare un allenatore. Guardate cosa è successo al Manchester City: hanno dato tempo a Pep Guardiola e ora guardate come giocano. Dietro c'è una filosofia e del tempo".

Il Mondiale senza l'Italia.

Infine una battuta sul Mondiale senza l'Italia esclusa dopo il testa a testa con la Svezia. Una sfida che ha visto gli Azzurri soccombere rinunciando a Russia 2018. Davids ha confermato la sensazione diffusa: che il movimento italiano debba essere rifondato e che qualcosa deve smuoversi per riprendere lo smalto e il carisma italiano a livello mondiale