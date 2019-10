Quali sono i calciatori che hanno la miglior media gol per minuti giocati? La domanda è classica, negli anni sono stati leader ovviamente Cristiano Ronaldo e Leo Messi, che hanno segnato a raffica, e con loro spesso in altissimo in questa classifica c'è stato Lewandowski, altro centravanti fenomenale. Ma quando si leggono i dati di questa classifica oltre a quelli dei soliti noti, Immobile, Aguero, Mbappé o Aubameyang, si aggiungono nomi sorprendenti. E adesso la sorpresa principale è al vertice. Perché il goleador più letale nei primi cinque campionati europei è Luis Muriel, 8 gol in 7 partite, solo una giocata per intero, con l'Atalanta.

Muriel leader, Immobile sul podio

L'attaccante colombiano sta vivendo un momento d'oro, ha saputo sfruttare l'infortunio dell'amico e connazionale Zapata e ha segnato cinque reti nelle ultime due partite, ma già in avvio di campionato ne aveva segnate tre. E così adesso il colombiano è tra i primi cinque principali campionati europei quello con la media realizzativa migliore: un gol ogni 42 minuti giocati. Secondo posto per Lewandowski, 13 gol in 9 partite di campionato con il Bayern, un gol ogni 60 minuti. Sul podio anche Ciro Immobile, capocannoniere della Serie A con 10 reti in 9 match, uno ogni 69.

Nella top ten anche Zapata

Quarto posto pari merito per il ‘Kun' Aguero del City e Ben Yedder, l'uomo che ha fatto rinascere il Monaco, entrambi segnano un gol ogni 72 minuti. Sesto l'altro bomber dell'Atalanta Zapata, uno ogni 85. Settimo Paco Alcacer, 6 gol in 5 partite, uno in 88 minuti giocati, un infortunio lo ha fermato. Chiudono la top ten Tammy Abraham del Chelsea (uno ogni 91), Lopez Moron del Betis (uno ogni 98) e Vardy (9 reti in 10 partite, uno ogni 100 minuti).

Tra i super bomber Berardi e Lukaku

Tra l'undicesima e la ventesima posizione troviamo grandi bomber come Suarez, Sterling, Aubameyang, Benzema, Werner, ma anche Karl Toko Ekambi e Gerard Moreno del Villarreal, Dembele del Lione, e altri due calciatori di Serie A: Berardi del Sassuolo, un gol ogni 102 minuti, e Lukaku dell'Inter una reti ogni 120 minuti giocati.