I 100 milioni spesi la scorsa estate non sono bastati al Milan per essere protagonista in questa stagione oramai arrivata alla volta conclusiva. Fuori da tempo dalla lotta scudetto, in ritardo sula zona Champions, uscito anzitempo dall'Europa League, a salvare la baracca rossonera resta solamente una finale di Coppa Italia (contro la Juventus). Troppo poco per le ambizioni di un club che aveva dettato le regole e gli obiettivi e che ha dovuto affrontare anche un cambio di allenatore in corsa.

Così, a distanza di pochi mesi dalla riapertura del nuovo calciomercato 2018, il Milan si appresta ad effettuare nuovi acquisti e a salutare chi ha deluso le attese. L'ennesima rivoluzione, poco silenziosa, sotto la guida di Gennaro Gattuso che si sta rivelando la scelta low cost più azzeccata dell'anno e al quale probabilmente verrà rinnovata la fiducia.

Chi arriva certamente

Reina dal Napoli

Alcuni giocatori sono praticamente già rossoneri, almeno stando alle voci. Si tratta ad esempio dello spagnolo Pepe Reina che avrebbe stipulato un preaccordo per il prossimo anno. A giugno si svincola a parametro zero dal Napoli, con il quale non ha rinnovato e vestirà la maglia del Diavolo. Da titolare o come chioccia di Donnarumma si capirà solo a ridosso di giugno quando a palla ferma si scopriranno anche le carte di Raiola.

Strinic e Soares

Altro parametro zero, opzionato da tempo è Strinic, difensore che il Milan ha voluto e ha prelevato per la prossima stagione. Un colpo che aumenta il valore difensivo della squadra e che si aggiunge al brasiliano Soares, 18enne che arriva dal Cruzeiro, sempre a parametro zero. E che andrà a rinforzare inizialmente l'attacco della Primavera nella speranza che possa calcare le orme di Cutrone im prima squadra.

Chi parte certamente

Bacca e Kalinic

Ma se qualcuno è già arrivato e altri arriveranno, c'è già chi lascerà certamente la casacca del Milan. Si tratta di Bacca che non verrà riscattato dal Siviglia e che per il Milan è considerato un esubero. Per il colombiano non ci sono possibilità di rientro anche perchè non si è lasciato bene con la società e verrà sicuramente girato in altri club. Poi c'è Kalinic che non si è mai inserito: l'ex viola ha fallito l'appuntamento col salto di qualità e non verrà riconfermato.