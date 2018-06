Mentre impazzano i Mondiali in Russia tra risultati a sorpresa, capitomboli imprevisti al debutto e valori completamente capovolti dai risultati del campo, c'è chi si diletta a controllare la vita delle società calcistiche. Privi dei migliori giocatori, impegnati nelle rispettive nazionali, i club si stanno riposando in preparazione della nuova stagione agonistica per rendere al meglio e vincere. Anche per aumentare il proprio prestigio e valore, che al momento vede il Manchester United di Mourinho quale società più quotata al mondo.

Manchester United il top. Lo dice la rivista ‘Forbes' che ha stilato una top 20 internazionale per capire quali siano i club che valgono di più. E per il secondo anno consecutivo il Manchester United si conferma il club di calcio che vale di più al mondo. I Red Devils, secondo la classifica ufficiale stilata da Forbes, occupano il primo posto con un valore di 4,12 miliardi di dollari.

Inghilterra e Spagna su tutti. Una classifica che vede ovviamente i club inglesi dominare le prime posizioni insieme alle immancabili Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona. Ma c'è anche spazio per la piccola Italia esclusa dal Mondiale: i club di Serie A inseriti nella lista dei 20 più quotati sono ben cinque: Napoli, Inter, Milan, Roma e Juventus.

Crollo Milan. I campioni d'Italia sono ovviamente più avanti rispetto agli altri connazionali ma chi è nettamente crollato rispetto allo scorso anno è il Milan con il proprietario che si trova a dover fare i conti con le sanzioni Uefa. Un brutto colpo per i rossoneri, mentre tengono bene i partenopei di De Laurentiis, la Roma e i nerazzurri di rientro in Champions League.

La classifica Top20

20° Napoli (471 milioni)

19° Leicester (500 milioni)

18° Inter (606 milioni)

17° Milan (612 milioni)

16° Roma (618 milioni)

15° Schalke 04 (707 milioni)

14° West Ham (754 milioni)

13° Atletico Madrid (848 milioni)

12° Borussia Dortmund (901 milioni)

11° PSG (971 milioni)

10° Tottenham (1,237 miliardi)

9° Juventus (1,472 miliardi)

8° Liverpool (1,944 miliardi)

7° Chelsea (2,062 miliardi)

6° Arsenal (2,238 miliardi)

5° Manchester City (2,474 miliardi)

4° Bayern Monaco (3,063 miliardi)

3° Barcellona (4,064 miliardi)

2° Real Madrid (4,088 miliardi)

1° Manchester United (4,123 miliardi)