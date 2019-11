Il calcio si prende spesso le prime pagine per episodi deplorevoli e tutt'altro che memorabili ma ci sono alcuni casi che la luce in fondo al tunnel non sembra così lontana. Ogni domenica in tutta Italia ci sono migliaia di partite di pallone che vanno dalla Serie A alla Terza Categoria passando per i campionati femminili e quelli giovanili ma i riflettori dello scorso weekend non possono che essere puntati sulla Puglia. Più precisamente Vieste, zona del Gargano.

Per il nono turno del campionato di Eccellenza pugliese c'è la partita tra Atletico Vieste e ASD San Marco. Dopo il triplice fischio c’è stato un momento molto intenso e commovente: prima del rientro negli spogliatoi il capitano della squadra di casa, Francesco Sollitto, si è avvicinato a Rocco Augelli, il viceallenatore del San Marco in Lamis e indimenticabile bomber del Vieste e della categoria che sta tenacemente lottando contro una brutta malattia, e si è sfilato la fascia di capitano portandola al braccio sinistro dell'ex calciatore.

Un gesto bellissimo da parte di un giovane calciatore per un avversario sempre ben voluto da tutti che si trova in questo momento di difficoltà. All'abbraccio tra i due si sono uniti anche il fantasista Angelo Colella e il DS Maurizio Gentile e questo momento è stato salutato da un lungo applauso da parte del numeroso pubblico presente in tribuna come si può notare delle immagini di Gargano Tv.

Rocco Augelli è stato un grande calciatore ma la malattia improvvisa lo ha costretto a fermarsi. Oggi l'ex calciatore siede in panchina e fa il viceallenatore del San Marco in Lamis e l'accoglienza all'impianto di Vieste, dove ha giocato diversi anni, è stata molto calorosa con uno striscione di vicinanza nei suoi confronti e poi al fischio finale della partita quando Sollitto gli ha infilato la fascia di capitano al braccio. Come già affermato in precedenza, è stato un momento davvero emozionante e anche le immagini riportano bene quei momenti: oltre al campo di gioco e ai 90′ c'è un mondo in cui vanno combattute delle battaglie più importanti e farlo tutti insieme è meno complicato.