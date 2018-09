Sadio Mané in campo è una furia, dirompente nel tridente del Liverpool di Klopp che annovera Salah e Firmino. Reds in testa alla classifica della Premier League grazie alle quattro vittorie consecutive conquistate in altrettante giornate di campionato (l'ultima a Leicester). Non accadeva dal 1990, anno di gloria per i colori del Merseyside che nella scorsa stagione hanno solo sfiorato l'impresa clamorosa in finale di Champions contro il Real Madrid. L'ala senegalese è uno dei punti di forza ma riesce a far parlare di sé anche per vicende extra-calcistiche. Né gossip, né scandali, né chiacchiericcio stimolato da atteggiamenti sopra le righe: le ultime news raccontano di una donazione di 200 mila sterline fatta per consentire la costruzione di una scuola nella sua città natale di Bambaly.

Questa volta, però, il nome di Mané è stato accostato a un episodio particolare. In Rete è divenuto virale un video nel quale un uomo che ha le sue fattezze fisiche e tratti somatici molto simili pulisce i bagni di una moschea. Quando sarebbe avvenuto il fatto? Qualche ora dopo la fine della partita. Resta, però, il dubbio: è il calciatore del Liverpool oppure solo un suo sosia? E' lui che impugna ramazza e secchio per ripulire il pavimento?

Secondo la versione fornita dai tabloid – che non hanno confermato l'identità del calciatore – un sospetto però c'è per un paio di dettagli: nel video è possibile distinguere il nome dell'ala dei Reds; il fatto si è verificato nella moschea di Al-Rahma, in Mulgrave Street, luogo di culto nel quale si reca spesso Mané che non ha mai nascosto la propria confessione musulmana. Il dubbio resta: è Mané oppure no? Intanto, i tifosi del Liverpool si godono il Mané attaccante che sta spingendo la squadra in vetta alla classifica.