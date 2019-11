Il mondo del calcio piange Tarania Clarke. La giovane calciatrice giamaicana soprannominata "Plum, Plum" è stata uccisa a coltellate nella serata di giovedì. La 20enne secondo le prime ricostruzioni della polizia sarebbe stata pugnalata da una sua amica, che è stata poi arrestata. Inutili i soccorsi e la corsa in ospedale per la Clarke per la quale non c'è stato nulla da fare. Ad ufficializzare il decesso ci ha pensato la Federcalcio giamaicana attraverso un messaggio di cordoglio pubblicato sui social.

Come è morta Tarania Clarke, giovane calciatrice giamaicana

Tarania Clarke stella del calcio femminile è morta a soli 20 anni. L'atleta considerata una delle giovani promesse del calcio giamaicano, è stata pugnalata a morte nella serata di giovedì a Half-Way Tree, St Andrew. Il tutto sarebbe avvenuto dopo una lite telefonica, con la Clarke vittima da parte dell'aggressione di un'amica che è stata poi arrestata con l'accusa di omicidio.

Chi era Tarania Clarke e dove giocava

La calciatrice classe 1999 era un punto di forza della squadra di calcio femminile del Waterhouse Football Club, squadra di Kingston, e della sua Nazionale. Grandi doti fisiche e un buon fiuto del gol per la Clarke soprannominata "Plum, Plum". Aveva deciso di trasferirsi negli Stati Uniti per intraprendere uno stage che le avrebbe permesso di migliorare la sua tecnica, come evidenziato da Sky Sport. Perno della Giamaica aveva giocato con la sua rappresentativa l'ultima volta in occasione delle qualificazioni alle prossime Olimpiadi.

Il cordoglio della Giamaica per Tarania Clarke

Grande cordoglio da parte di tutta la Giamaica del calcio, con la Federazione che su Twitter oltre a pubblicare un messaggio di condoglianze per la famiglia, ha postato un video che mostra la giocatrice in azione. Elaine Walker-Brown, presidente del Comitato calcistico femminile della Federazione giamaicana ha dichiarato: "Tutto questo mi colpisce duramente – le sue parole – si trattava di una giovane donna dal grande potenziale, molto piacevole e calorosa"