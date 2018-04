Brutto episodio attorno al Bologna, che ha coinvolto da vicino il centrocampista rossoblù Blerim Dzemaili. Un tifoso, forse infastidito dal rifiuto del giocatore di firmare un autografo o per un selfie negato ha tentato di colpire il giocatore con un pugno. Dzemaili ha schivato il colpo improvviso e si è allontanato prontamente a bordo della sua auto. La società ha fatto sapere che nessuno degli abituali supporter che seguono la squadra è coinvolto nella vicenda. Si tratterebbe, dunque, di un cacciatore d'autografi estemporaneo.

L'aggressione e la fuga

Alla fine non è accaduto nulla di grave eppure l'episodio ha fatto subito il giro del web ed è stato stigmatizzato prontamente dal club felsineo a difesa del proprio giocatore. Il centrocampista del Bologna è stato aggredito all'uscita dai cancelli di Casteldebole alla fine dell'allenamento da un tifoso. Dzemaili stava uscendo in macchina, quando tre persone gli hanno chiesto di abbassare il finestrino chiedendogli autografi e materiale tecnico. Ne è nato un alterco in cui uno dei tre ha tentato di rifilare un pugno al calciatore, che, schivato il colpo, è ripartito prontamente. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri allertati dalla stessa società rossoblù ma quando le forze dell'ordine sono arrivate sul posto i tre tifosi erano già andati via senza riuscire ad essere rintracciati.

L'aeroporto rossoblù

Intanto, nella giornata di ieri l'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna si è tinto di rossoblù. Nel pomeriggio all'interno dell'area partenze è stato inaugurato il nuovo negozio Macron-Bfc che si è aggiunto a quello già presente allo stadio e a quello di Galleria Cavour. Presenti per il Bologna Filip Helander, Simone Romagnoli, Felipe Avenatti e Riccardo Orsolini.

La trasferta di Crotone

La squadra, intanto, sta preparando la prossima sfida contro il Crotone di Walter Zenga. Una gara cruciale perché in caso di risultato positivo il Bologna scaccerebbe le ultime ombre in classifica garantendosi una oramai meritata permanenza in Serie A. Dopo gli ottimi pareggi rimediati contro Lazio e Roma, la squadra di Donadoni è alla ricerca della vittoria che manca dallo scorso 24 febbraio quando si impose al Dall'Ara 2-0 sul Genoa.