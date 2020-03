Paulo Dybala non è positivo al Coronavirus. Dopo i rumors delle scorse ore, è arrivata la precisazione della Juventus che ha smentito in maniera "categorica" le notizie sulla positività del suo numero 10 che nelle scorse ore si erano rincorse senza trovare conferma. La squadra bianconera, insieme ai membri dello staff, dirigenti, accompagnatori e dipendenti; dopo la positività di Daniele Rugani al Covid-19 è in isolamento volontario in osservanza a quanto richiesto dalle autorità sanitarie in base alle disposizioni attualmente vigenti.

Come già anticipato, la Juventus è in regime di quarantena dopo la positività di Rugani al Coronavirus e se il difensore è attualmente in isolamento al J Hotel, dove sono presenti pochi altri compagni, la maggior parte della squadra sta trascorrendo l’isolamento nelle rispettive abitazioni. Cristiano Ronaldo è in quarantena a Madeira, dove resterà per due settimane.

Rugani e Gabbiadini i calciatori di Serie A positivi al Covid-19

I calciatori positivi al Covid-19 nel massimo campionato italiano sono Daniele Rugani della Juventus e Manolo Gabbiadini della Sampdoria. Dopo la notizia del difensore bianconero arrivata nella serata di mercoledì è stato trovato positivo anche l'attaccate del Doria e così oltre a Juventus e Inter anche la squadra di Claudio Ranieri andrà in quarantena. Stessa sorte che è toccata all'Hellas Verona, l'ultima squadra che i blucerchiati hanno incontrato prima del blocco del campionato imposto dal Governo.

Juventus-Lione rinviata a data da destinarsi

La partita di Champions League fra Juventus e Olympique Lione, inizialmente prevista per il prossimo 17 marzo 2020 all'Allianz Stadium, è rinviata a data da destinarsi così come quella tra Manchester City e Real Madrid. La squadra di Maurizio Sarri era una della poche formazioni di Serie A che stava continuando ad allenarsi a causa dei suoi impegni europei ma dopo la notizia di Rugani è stato tutto bloccato.