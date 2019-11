Paulo Dybala oggi compie 26 anni. L’attaccate della Juventus è nato il 15 novembre del 1993 e celebra il compleanno in Arabia Saudita, dove si trova con la sua nazionale. Stasera l’Argentina in amichevole sfiderà il Brasile. Sui social in tanti gli stanno facendo gli auguri, quelli che risaltano maggiormente sono quelli della sua fidanzata Oriana Sabatini.

Gli auguri di Oriana Sabatini a Paolo Dybala

Da un anno Dybala è legato sentimentalmente a Oriana Sabatini, attrice, modella e cantante argentina che su Instagram ha fatto gli auguri alla sua dolce metà e contestualmente ha postato una serie di foto della coppia. Delle belle immagini, si vedono lo juventino e la fidanzata abbracciati in spiaggia e in alcuni momenti di quotidianità, ma nelle stories si vede anche Dybala mentre è impegnato con i videogame e mentre si mette in posa al biliardino. Queste le parole che Oriana ha dedicato a la ‘Joya’:

Dove sei ora è il tuo compleanno e volevo dirti che spero che qui, là, ovunque e per sempre sia il più felice! Sei una persona molto speciale che merita così tanto e spero di continuare ad accompagnarti per vedere tutti i tuoi sogni diventare realtà. Ti amo all'infinito amore mio.

Gli auguri di Marchisio e la risposta di Dybala

Su Twitter è entrato tra le tendenza l’hashtag #Dybala26. In tantissimi, non solo tra i tifosi juventini, stanno facendo gli auguri a Dybala. Su Instagram invece il buon compleanno a Dybala lo ha fatto Claudio Marchisio che ha celebrato l’amico che compie gli anni lo stesso giorno di sua moglie:

Il 15 novembre festeggio uno dei giorni più importanti dell'anno. Oltre ad essere il compleanno di Roberta Sinopoli è il compleanno di un'altra persona speciale, un vero amico. Buon compleanno anche a te Paulo Dybala. Insomma il 15 novembre è uno dei giorni a me più cari, anzi senza dubbio il giorno più caro in assoluto.

Rapidissima la risposta dell’ex compagno di squadra che ha scritto: “Oggi doppi festeggiamenti amico”.